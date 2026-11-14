Mozzo, vandali in azione nella notte: danneggiato l’auditorium comunale

Vandali in azione nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre a Mozzo, dove ignoti hanno danneggiato le serrature delle porte d’ingresso e una vetrata dell’auditorium comunale Anna Maria Mozzoni. Bottiglie e rifiuti sono stati inoltre abbandonati nel vicino parco Lochis, a pochi passi dalla biblioteca comunale, nel centro storico del paese.

Auditorium danneggiato, convegno trasferito in municipio

Vandaliin azione a Mozzo: danneggiato l’auditorium A scoprire i danni è stato il sindaco Gianluigi Ubiali, arrivato all’auditorium per partecipare al convegno «Climate Days». L’impossibilità di aprire le porte danneggiate ha costretto gli organizzatori a trasferire l’incontro nella sala consiliare del municipio. Il primo cittadino ha immediatamente allertato la Polizia locale intercomunale di Mozzo e Paladina. La comandante Genny Morabito ha effettuato un sopralluogo per verificare i danneggiamenti all’auditorium e gli atti vandalici nel parco.

Il sindaco: «Non è accettabile che l’impegno quotidiano di tante persone e il contributo di un’intera comunità vengano vanificati dall’inciviltà di pochi»

Indagini per identificare i vandali

I rifiuti nel parco Lochis Gli episodi sono stati verbalizzati e sarà presentata denuncia alla Procura di Bergamo. L’ufficio tecnico comunale provvederà a quantificare i danni, ancora da accertare, anche ai fini della richiesta di risarcimento assicurativo. Le prime immagini delle telecamere di videosorveglianza non hanno consentito di identificare i responsabili, anche a causa della scarsa illuminazione.

Il sindaco Ubiali: «La nostra comunità merita rispetto»