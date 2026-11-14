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Cronaca / Hinterland Sabato 14 Novembre 2026

Mozzo, vandali in azione nella notte: danneggiato l’auditorium comunale

IL CASO. Danneggiate le porte d’ingresso e una vetrata dell’auditorium Mozzoni. Rifiuti abbandonati nel parco Lochis. Il sindaco: «Rabbia e amarezza».

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Remo Traina
Remo Traina

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Mozzo, vandali in azione nella notte: danneggiato l’auditorium comunale
Rifiuti abbandonati nel parco Lochis

Mozzo

Vandali in azione nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre a Mozzo, dove ignoti hanno danneggiato le serrature delle porte d’ingresso e una vetrata dell’auditorium comunale Anna Maria Mozzoni. Bottiglie e rifiuti sono stati inoltre abbandonati nel vicino parco Lochis, a pochi passi dalla biblioteca comunale, nel centro storico del paese.

Auditorium danneggiato, convegno trasferito in municipio

Mozzo, vandali in azione nella notte: danneggiato l’auditorium comunale
Vandaliin azione a Mozzo: danneggiato l’auditorium

A scoprire i danni è stato il sindaco Gianluigi Ubiali, arrivato all’auditorium per partecipare al convegno «Climate Days». L’impossibilità di aprire le porte danneggiate ha costretto gli organizzatori a trasferire l’incontro nella sala consiliare del municipio. Il primo cittadino ha immediatamente allertato la Polizia locale intercomunale di Mozzo e Paladina. La comandante Genny Morabito ha effettuato un sopralluogo per verificare i danneggiamenti all’auditorium e gli atti vandalici nel parco.

Il sindaco: «Non è accettabile che l’impegno quotidiano di tante persone e il contributo di un’intera comunità vengano vanificati dall’inciviltà di pochi»

Indagini per identificare i vandali

Mozzo, vandali in azione nella notte: danneggiato l’auditorium comunale
I rifiuti nel parco Lochis

Gli episodi sono stati verbalizzati e sarà presentata denuncia alla Procura di Bergamo. L’ufficio tecnico comunale provvederà a quantificare i danni, ancora da accertare, anche ai fini della richiesta di risarcimento assicurativo. Le prime immagini delle telecamere di videosorveglianza non hanno consentito di identificare i responsabili, anche a causa della scarsa illuminazione.

Il sindaco Ubiali: «La nostra comunità merita rispetto»

Le prime immagini delle telecamere di videosorveglianza non hanno consentito di identificare i responsabili, anche a causa della scarsa illuminazione

«Come sindaco, ma prima ancora come cittadino, provo rabbia e amarezza di fronte a episodi di questo genere – dichiara Ubiali –. Non è accettabile che l’impegno quotidiano di tante persone e il contributo di un’intera comunità vengano vanificati dall’inciviltà di pochi». Il sindaco assicura che saranno valutate tutte le iniziative necessarie per individuare i responsabili e tutelare il patrimonio pubblico. Poi l’appello agli autori dei danneggiamenti: «Abbiate il coraggio di assumervi la responsabilità di ciò che avete fatto. Danneggiare ciò che è di tutti non è una dimostrazione di forza, ma soltanto una manifestazione di debolezza e irresponsabilità».

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