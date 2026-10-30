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Cronaca / Hinterland Venerdì 30 Ottobre 2026

Oltre 1,2 chili di droga sequestrati: arrestata una 34enne a Seriate

IL BLITZ. L’operazione della Polizia locale di Bergamo e della Guardia di Finanza è partita da un controllo al capolinea Teb in città. Hashish e cocaina nascosti nel sottotetto di un’abitazione.

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Oltre 1,2 chili di droga sequestrati: arrestata una 34enne a Seriate
Oltre 1,2 chili di droga sequestrati: arrestata una 34enne a Seriate. L’operazione della Polizia locale di Bergamo e della Guardia di Finanza

Un’operazione congiunta della Polizia locale di Bergamo e della Guardia di Finanza ha portato, nella giornata di giovedì 29 ottobre, all’arresto di una donna di nazionalità nigeriana di 34 anni, residente a Seriate, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e al sequestro di oltre 1,2 chilogrammi di droga tra hashish e cocaina. L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi straordinari interforze di controllo del territorio ad alto impatto, disposti dalla Questura di Bergamo.

L’operazione ha preso avvio nell’area del capolinea Teb di piazzale Marconi, dove gli agenti della Polizia locale, con il supporto dell’unità cinofila antidroga, e i militari della Guardia di Finanza stavano effettuando controlli sui passeggeri in transito. Durante le verifiche, il cane antidroga ha segnalato un uomo che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di circa 102 grammi di hashish. L’uomo ha successivamente dichiarato di trasportare la sostanza per conto di una donna residente a Seriate.

Gli accertamenti immediatamente avviati hanno permesso di individuare l’abitazione della donna. La successiva perquisizione, condotta con il supporto dell’unità cinofila, ha consentito di rinvenire, nascosti in un vano del sottotetto, oltre 1,1 chilogrammi di hashish e circa 13 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata e la donna è stata arrestata in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

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