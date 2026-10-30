Oltre 1,2 chili di droga sequestrati: arrestata una 34enne a Seriate

Un’operazione congiunta della Polizia locale di Bergamo e della Guardia di Finanza ha portato, nella giornata di giovedì 29 ottobre, all’arresto di una donna di nazionalità nigeriana di 34 anni, residente a Seriate, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e al sequestro di oltre 1,2 chilogrammi di droga tra hashish e cocaina. L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi straordinari interforze di controllo del territorio ad alto impatto, disposti dalla Questura di Bergamo.

L’operazione ha preso avvio nell’area del capolinea Teb di piazzale Marconi, dove gli agenti della Polizia locale, con il supporto dell’unità cinofila antidroga, e i militari della Guardia di Finanza stavano effettuando controlli sui passeggeri in transito. Durante le verifiche, il cane antidroga ha segnalato un uomo che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di circa 102 grammi di hashish. L’uomo ha successivamente dichiarato di trasportare la sostanza per conto di una donna residente a Seriate.