Scanzo, incidente in galleria: Montenegrone chiusa per due ore e traffico in tilt-Foto
LO SCONTRO. Due auto si sono scontrate all’interno del tunnel, quattro feriti non gravi ma traffico in tilt per la chiusura della strada dalle 14.30 alle 16.30 di martedì 30 giugno.Lettura meno di un minuto.
Scanzorosciate
Un incidente all’interno della galleria di Montnenegrone tra Scanzorosciate e Nembro con tre auto coinvolte e quattro feriti, fortunatamente non gravi, ha causato forti disagi nel pomeriggio di martedì 30 giugno dalle 14.30 sino alle 16.30.
Il tunnel, infatti, è stato chiuso per permettere ai soccorsi di intervenire: sul posto due ambulanze della Croce Rossa di Bergamo e un’auto medica. Al lavoro anche i vigili del fuoco. Per i rilievi la polizia stradale di Bergamo.
La galleria è stata riaperta intorno alle 16.30 e il traffico, lentamente, è tornato alla normalità.
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