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Cronaca / Hinterland Martedì 30 Giugno 2026

Scanzo, incidente in galleria: Montenegrone chiusa per due ore e traffico in tilt-Foto

LO SCONTRO. Due auto si sono scontrate all’interno del tunnel, quattro feriti non gravi ma traffico in tilt per la chiusura della strada dalle 14.30 alle 16.30 di martedì 30 giugno.

Lettura meno di un minuto.
Scanzo, incidente in galleria: Montenegrone chiusa per due ore e traffico in tilt-Foto
Galleria Montenegrone chiusa al traffico per un incidente in territorio di Scanzorosciate, 4 feriti lievi. Martedì 30 giugno 2026.
(Foto di Colleoni)

Scanzorosciate

Un incidente all’interno della galleria di Montnenegrone tra Scanzorosciate e Nembro con tre auto coinvolte e quattro feriti, fortunatamente non gravi, ha causato forti disagi nel pomeriggio di martedì 30 giugno dalle 14.30 sino alle 16.30.

Il tunnel, infatti, è stato chiuso per permettere ai soccorsi di intervenire: sul posto due ambulanze della Croce Rossa di Bergamo e un’auto medica. Al lavoro anche i vigili del fuoco. Per i rilievi la polizia stradale di Bergamo.

La galleria è stata riaperta intorno alle 16.30 e il traffico, lentamente, è tornato alla normalità.

Scanzo, incidente in galleria: Montenegrone chiusa per due ore e traffico in tilt-Foto
Il traffico causato dalla chiusura della galleria Montenegrone per un’incidente, nel pomeriggio di martedì 30 giugno
(Foto di Colleoni)
Scanzo, incidente in galleria: Montenegrone chiusa per due ore e traffico in tilt-Foto
I mezzi di soccorso intervengono all’interno della galleria Montenegrone a Scanzo per un incidente che ha coinvolto tre auto. La strada è stata chiusa per due ore martedì 30 giugno dalle 14.30.
(Foto di Facebook)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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