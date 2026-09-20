Schianto mortale in moto, Curno nel dolore per Luca Pelizzoli. Lunedì i funerali

Era diretto a Bonate Sopra per iniziare il turno di lavoro in un’azienda che commercia fiori all’ingrosso. Luca Pelizzoli, 60 anni di Curno, alla «Pr Fiori srl» non è mai arrivato: ha perso la vita all’alba di ieri in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Briantea tra i comuni di Curno e Mozzo, dove prende il nome di via Lecco.

Luca Pelizzoli A dare l’allarme è stato un passante che sabato mattina verso le 4 stava percorrendo via Lecco quando a Curno, a un centinaio di metri dal cavalcavia, ha visto una moto Benelli 702 e per terra il guidatore esanime sull’asfalto. L’uomo si è fermato e subito ha allertato il Nue 112. Sul posto sono accorse, da Bergamo, un’ambulanza e un’automedica, ma il personale di emergenza una volta giunto sul luogo dell’incidente non ha potuto far altro che constatare il decesso del motociclista.

Sul posto la Polizia Stradale di Bergamo che ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da stabilire il motociclista ha perso il controllo della moto che si è schiantata contro un muretto che si trova a lato della Briantea, senza coinvolgere altri veicoli. Agli agenti, purtroppo il compito di avvisare i famigliari di quanto accaduto al loro congiunto. Luca Pelizzoli abitava a Curno in via Marconi, 18 con la moglie Rosa e i figli Martina e Alessandro.

Il magistrato ha dato il nullaosta alla sepoltura e la salma è stata composta nella casa funeraria «Ceresoli» di Ponte San Pietro (via Calvi 8) dove resterà sino a lunedì pomeriggio, quando alle 15 nella chiesa parrocchiale di Curno verrà celebrato il funerale.

Il ricordo e il dolore della comunità