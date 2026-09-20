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Cronaca / Hinterland Domenica 20 Settembre 2026

Schianto mortale in moto, Curno nel dolore per Luca Pelizzoli. Lunedì i funerali

LA TRAGEDIA. L’incidente alle 4 di sabato 19 settembre in via Lecco a Curno, la Benelli 702 è finita contro il muro. Nulla da fare per Luca Pelizzoli: lascia la moglie e due figli. Lunedì i i funerali.

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Remo Traina
Remo Traina

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Schianto mortale in moto, Curno nel dolore per Luca Pelizzoli. Lunedì i funerali
Il muretto contro cui si è schiantata la moto Benelli a Curno, in via Lecco
( foto bedolis)

Curno

Era diretto a Bonate Sopra per iniziare il turno di lavoro in un’azienda che commercia fiori all’ingrosso. Luca Pelizzoli, 60 anni di Curno, alla «Pr Fiori srl» non è mai arrivato: ha perso la vita all’alba di ieri in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Briantea tra i comuni di Curno e Mozzo, dove prende il nome di via Lecco.

Schianto mortale in moto, Curno nel dolore per Luca Pelizzoli. Lunedì i funerali
Luca Pelizzoli

A dare l’allarme è stato un passante che sabato mattina verso le 4 stava percorrendo via Lecco quando a Curno, a un centinaio di metri dal cavalcavia, ha visto una moto Benelli 702 e per terra il guidatore esanime sull’asfalto. L’uomo si è fermato e subito ha allertato il Nue 112. Sul posto sono accorse, da Bergamo, un’ambulanza e un’automedica, ma il personale di emergenza una volta giunto sul luogo dell’incidente non ha potuto far altro che constatare il decesso del motociclista.

Sul posto la Polizia Stradale di Bergamo che ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da stabilire il motociclista ha perso il controllo della moto che si è schiantata contro un muretto che si trova a lato della Briantea, senza coinvolgere altri veicoli. Agli agenti, purtroppo il compito di avvisare i famigliari di quanto accaduto al loro congiunto. Luca Pelizzoli abitava a Curno in via Marconi, 18 con la moglie Rosa e i figli Martina e Alessandro.

Il magistrato ha dato il nullaosta alla sepoltura e la salma è stata composta nella casa funeraria «Ceresoli» di Ponte San Pietro (via Calvi 8) dove resterà sino a lunedì pomeriggio, quando alle 15 nella chiesa parrocchiale di Curno verrà celebrato il funerale.

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«Luca amava il suo lavoro, era con noi da più di vent’anni – lo ricorda Stefano Belotti, uno dei titolari dell’azienda Pr Fiori, grossista di fiori, piante e articoli per fioristi con sede a Bonate Sopra –: era addetto al magazzino, teneva i rapporti con i clienti, preparava le consegne, controllava il prodotto, una persona fondamentale per noi, molto brava ed esperta nel settore. Arrivava sempre in anticipo ed era l’ultimo ad andare via dall’azienda. Ci dispiace tantissimo per la perdita del nostro Luca».Profondo dispiacere anche per il sindaco di Curno Andrea Saccogna: «Ci stringiamo insieme a tutta la comunità in un grande abbraccio alla famiglia Pelizzoli. Siamo vicini al loro dolore per la scomparsa di Luca, un marito, papà e nonno amato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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