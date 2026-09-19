Curno, motociclista di 60 anni muore in un incidente sulla Briantea

Un motociclista di 60 anni, Luca Pelizzoli, residente a Curno, ha perso la vita nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 settembre in un incidente sulla Briantea, in via Lecco. L’allarme è scattato poco prima delle 4. Secondo la ricostruzione della Polizia stradale, l’uomo viaggiava in direzione Ponte San Pietro quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua due ruote, una Benelli 702, e si è schiantato contro un muro a bordo strada. Sul posto ambulanza e automedica, allertate da un passante. Per il 60enne, però, non c’è stato nulla da fare.