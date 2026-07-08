Seriate, a 22 anni ridà vita all’edicola fuori dalle piscine

LA STORIA. Non solo riviste e quotidiani, ma anche prodotti da Cina e Giappone come carte dei Pokémon, di One Piece e tanti altri articoli.

L’edicola fuori dalle piscine di Seriate rialza le serrande e riparte con un nuovo corso. E, fatto curioso, con la passione e le idee «fresche» di un giovane di 22 anni. A lanciarsi nell’avventura di riaprire il chiosco è il dalminese Mattia Berton, che da lunedì 6 luglio ha avviato la sua gestione, già però ufficialmente iniziata mercoledì 1.

Non solo riviste e quotidiani

Una nuova vita che guarda sì alla tradizione con la vendita dei classici prodotti editoriali - dalle riviste ai quotidiani, tra cui anche L’Eco di Bergamo - ma che per distinguersi punta lo sguardo soprattutto su un settore del mercato specializzato. Quello dell’animazione, del fumetto e del gioco. «Ho una community con oltre 500 persone su WhatsApp dove vendo prodotti di nicchia che importo dal Giappone e dalla Cina e di cui ho l’esclusiva: carte dei Pokémon, di One Piece e molti altri articoli. Avevo già una base di clienti da cui partire e così quando ho trovato su internet l’occasione di prendere in gestione l’edicola ho deciso di farla diventare il punto di riferimento della mia attività», racconta Mattia, che pian piano inizia ad ambientarsi dietro il bancone.

Servizi a 360 gradi

«In questi giorni, insieme alla mia ragazza e ai miei genitori che mi danno una mano, ci stiamo orientando sui servizi da attivare. Per ora abbiamo inserito la vendita dei biglietti dell’Atb e la consegna dei pacchi Brt, Amazon e E-Bay, ma in futuro mi piacerebbe portare molti più servizi. Ad esempio un distributore per gli acquisti self 24 ore su 24, oppure la vendita di bevande. L’obiettivo è avere clienti di più fasce d’età possibili, dai ragazzi alle persone anziane».

Entusiasti i primi clienti

Dalla sua avrà la posizione del chiosco, in una zona molto frequentata da seriatesi e non solo. «Una zona di forte passaggio», dice Mattia, che ha già iniziato ad accogliere i primi clienti, entusiasti di veder rinascere l’edicola, anche per il suo valore di presidio sociale: «Un sacco di persone sono già passate per prendere un giornale e fare due chiacchiere. Le ho viste felici della riapertura, in tanti la aspettavano. E sono felice anch’io - sottolinea -. Non ho mai lavorato in questo settore e per me è una nuova esperienza, ma credo sarà molto costruttiva e piacevole anche per le persone che mi conosceranno. Sono molto solare», sottolinea.