Seriate, ispezione in un ristorante: multa da oltre 5mila euro

Controlli congiunti della polizia locale di Seriate e di Ats Bergamo in un esercizio di ristorazione della città. Nel corso dell’ispezione, effettuata nei giorni scorsi, sono state riscontrate diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria.

L’intervento rientra nelle attività di verifica sul territorio per accertare il rispetto delle norme negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Controlli in un ristorante di Seriate

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all’interno dell’attività sarebbero stati trovati alimenti conservati in condizioni non idonee sotto il profilo igienico-sanitario. Gli operatori hanno inoltre rilevato criticità strutturali nei locali. Tra le situazioni segnalate, anche evidenti segni di deterioramento del soffitto, con possibile rischio di distacco di materiale sulle superfici sottostanti e sugli alimenti.

Alimenti conservati male e criticità nei locali

Al termine delle verifiche, il titolare dell’esercizio è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 5.000 euro. «Ringraziamo gli agenti della polizia locale e il personale di Ats per il lavoro svolto – dichiarano il sindaco Gabriele Cortesi e l’assessore alla Sicurezza Ester Pedrini –. La tutela della salute pubblica e il rispetto delle regole vengono prima di tutto».

Polizia locale e Ats: sanzioni per oltre 5mila euro