Seriate, ispezione in un ristorante: multa da oltre 5mila euro
L’OPERAZIONE. Controllo congiunto di Polizia locale e Ats in un esercizio di ristorazione: riscontrate irregolarità igienico-sanitarie.Lettura meno di un minuto.
Seriate
Controlli congiunti della polizia locale di Seriate e di Ats Bergamo in un esercizio di ristorazione della città. Nel corso dell’ispezione, effettuata nei giorni scorsi, sono state riscontrate diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria.
L’intervento rientra nelle attività di verifica sul territorio per accertare il rispetto delle norme negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Controlli in un ristorante di Seriate
Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all’interno dell’attività sarebbero stati trovati alimenti conservati in condizioni non idonee sotto il profilo igienico-sanitario. Gli operatori hanno inoltre rilevato criticità strutturali nei locali. Tra le situazioni segnalate, anche evidenti segni di deterioramento del soffitto, con possibile rischio di distacco di materiale sulle superfici sottostanti e sugli alimenti.
Alimenti conservati male e criticità nei locali
Al termine delle verifiche, il titolare dell’esercizio è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 5.000 euro. «Ringraziamo gli agenti della polizia locale e il personale di Ats per il lavoro svolto – dichiarano il sindaco Gabriele Cortesi e l’assessore alla Sicurezza Ester Pedrini –. La tutela della salute pubblica e il rispetto delle regole vengono prima di tutto».
Polizia locale e Ats: sanzioni per oltre 5mila euro
«I controlli servono proprio a questo – aggiungono Cortesi e Pedrini –: garantire ai cittadini elevati standard di sicurezza e sostenere quegli operatori che ogni giorno lavorano nel rispetto delle norme. Continueremo a mantenere alta l’attenzione perché la prevenzione è uno strumento fondamentale per la sicurezza del territorio».
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