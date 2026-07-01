Seriate, operazione dei carabinieri. Controllate 71 persone, due denunce
IN CENTRO. Attività pianificata in risposta operativa alla sparatoria del 21 giugno nei pressi della piscina comunale.Lettura meno di un minuto.
Seriate
Controlli nella serata del 30 giugno dei carabinieri della Tenenza di Seriate, con il supporto del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Bergamo, della Stazione di Alzano Lombardi e dell’unità cinofila di Orio al Serio.
Attività pianificata in risposta operativa alla sparatoria del 21 giugno nei pressi della piscina comunale, per rafforzare la presenza sul territorio e prevenire fenomeni di criminalità. L’operazione a Seriate ha interessato le principali arterie stradali, il centro cittadino, i luoghi di aggregazione, le aree commerciali e i parchi pubblici: sono state identificate 71 persone, controllati 38 veicoli e ispezionati 4 esercizi commerciali. Con quattro sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada e due denunce.
Due denunciati
Un cittadino 49enne della Repubblica Ceca, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale guida sotto effetto di sostanze. L’uomo è stato trovato in possesso di un modico quantitativo di hashish: per questo gli è stata contestata la violazione amministrativa prevista, con segnalazione alla Prefettura e ritiro della patente.
Un 19enne tunisino, residente a Seriate e irregolare sul territorio nazionale, è stato invece trovato in possesso di un tirapugni, sottoposto a sequestro. Il giovane è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e nei suoi confronti verranno attivate le opportune pratiche amministrative con l’ufficio Immigrazione e Anticrimine della questura di Bergamo.
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