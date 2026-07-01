Seriate, operazione dei carabinieri. Controllate 71 persone, due denunce

Controlli nella serata del 30 giugno dei carabinieri della Tenenza di Seriate, con il supporto del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Bergamo, della Stazione di Alzano Lombardi e dell’unità cinofila di Orio al Serio.

Attività pianificata in risposta operativa alla sparatoria del 21 giugno nei pressi della piscina comunale, per rafforzare la presenza sul territorio e prevenire fenomeni di criminalità. L’operazione a Seriate ha interessato le principali arterie stradali, il centro cittadino, i luoghi di aggregazione, le aree commerciali e i parchi pubblici: sono state identificate 71 persone, controllati 38 veicoli e ispezionati 4 esercizi commerciali. Con quattro sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada e due denunce.

Due denunciati

Un cittadino 49enne della Repubblica Ceca, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale guida sotto effetto di sostanze. L’uomo è stato trovato in possesso di un modico quantitativo di hashish: per questo gli è stata contestata la violazione amministrativa prevista, con segnalazione alla Prefettura e ritiro della patente.