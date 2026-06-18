Tenta di violentare una 23enne a Ponteranica, bloccato dai vicini

Una ragazza di 23 anni era in casa e stava per fare la doccia quando un uomo ha divelto la porta per entrare a rubare. A quel punto il ladro si è trovato davanti la giovane, l’ha afferrata e l’ha portata in giardino con il probabile intento di violentarla.

Le urla hanno attirato l’attenzione dei vicini che sono intervenuti per fermarlo e lo hanno picchiato.

L’uomo, straniero con probabili problemi psichici, è stato arrestato e portato in caserma dai carabinieri. Il tutto è avvenuto poco prima delle 18 di giovedì 18 giugno in via Valbona nei pressi della Coop.

La ragazza è stata portata in ospedale per dei controlli, starebbe bene anche se in stato di shock.

Qui la testimonianza del padre della ragazza Fabrizio Cornaro che nel momento dell’accaduto non era in casa ma ha ricevuto la telefonata della figlia terrorizzata.