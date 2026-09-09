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Cronaca / Hinterland Mercoledì 09 Settembre 2026

Tir in fiamme in A4, qualche rallentamento tra Seriate e Grumello

AUTOSTRADA. Verso le 9 di mercoledì 9 settembre, un tir fermo in una piazzola. Forse le fiamme partite da un pneumatico.

Lettura meno di un minuto.

Seriate

Un’alta colonna di fumo nero era visibile a diversi chilometri di distanza, nella mattinata di mercoledì 9 settembre verso le 9 il cassone un tir ha preso fuoco in autostrada tra Seriate e Grumello in direzione Venezia.

Il tir è riuscito a parcheggiarsi in una piazzola di sosta, ma creando comunque qualche disagio alla circolazione in entrambe le direzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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