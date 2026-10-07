Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland Mercoledì 07 Ottobre 2026

Uno si finge poliziotto, il complice ruba dei gioielli a una coppia di Villa d’Almè: arrestati

LA TRUFFA. Poi il tentativo di fuga in auto, speronando la polizia e causando un incidente: due agenti sono rimasti feriti. La refurtiva restituita alle vittime.

Lettura 1 min.
Uno si finge poliziotto, il complice ruba dei gioielli a una coppia di Villa d’Almè: arrestati
La refurtiva recuperata dagli agenti della polizia di Stato e restituita alle vittime

Villa d’Almè

Gli agenti della polizia di Stato, lunedì 5 ottobre, hanno arrestato due uomini che avrebbero sottratto dei gioielli a una coppia di anziani di Villa d’Almè.

Tutto ha inizio con una telefonata. Uno dei due uomini si è presentato come un poliziotto e ha raccontato alla donna che la sua carta d’identità era stata trovata sul luogo di una rapina. Approfittando del fatto che l’anziana non riuscisse a trovare il documento, l’ha convinta a raccogliere e pesare i propri gioielli, chiedendole di riporli in un sacchetto per consentire alcuni controlli. Poco dopo, all’abitazione è arrivato il complice, che ha preso il sacchetto ed è fuggito.

La fuga e l’arresto

Lanciato l’allarme, gli agenti della polizia di Stato si sono messi sulle tracce dei due: uno è stato individuato a bordo di una Peugeot 308 e ha tentato di fuggire, ignorando i semafori e guidando a forte velocità, urtando più volte l’auto della polizia, speronandola fino a causare un incidente: due agenti sono rimasti feriti, ma l’uomo è stato bloccato e arrestato. Poco più tardi è stato rintracciato e arrestato anche il complice, che aveva tentato di allontanarsi a piedi, scavalcando alcune recinzioni. I gioielli sono stati ritrovati e restituiti alle vittime.

I due, cittadini marocchini classe 2005 e 1990, sono stati associati al carcere di Bergamo, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La polizia di Stato ricorda che nessun appartenente alle forze dell’ordine chiede di consegnare denaro o gioielli per effettuare controlli: «In caso di telefonate o visite sospette, non consegnate nulla, non fate entrare estranei in casa e chiamate il 112».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Villa d'Almè
Bergamo
Furti, Rapine
Criminalità
giustizia
Arresto
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità
Polizia di Stato