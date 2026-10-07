Uno si finge poliziotto, il complice ruba dei gioielli a una coppia di Villa d’Almè: arrestati

Tutto ha inizio con una telefonata. Uno dei due uomini si è presentato come un poliziotto e ha raccontato alla donna che la sua carta d’identità era stata trovata sul luogo di una rapina. Approfittando del fatto che l’anziana non riuscisse a trovare il documento, l’ha convinta a raccogliere e pesare i propri gioielli, chiedendole di riporli in un sacchetto per consentire alcuni controlli. Poco dopo, all’abitazione è arrivato il complice, che ha preso il sacchetto ed è fuggito .

La fuga e l’arresto

Lanciato l’allarme, gli agenti della polizia di Stato si sono messi sulle tracce dei due: uno è stato individuato a bordo di una Peugeot 308 e ha tentato di fuggire, ignorando i semafori e guidando a forte velocità, urtando più volte l’auto della polizia, speronandola fino a causare un incidente: due agenti sono rimasti feriti, ma l’uomo è stato bloccato e arrestato. Poco più tardi è stato rintracciato e arrestato anche il complice, che aveva tentato di allontanarsi a piedi, scavalcando alcune recinzioni. I gioielli sono stati ritrovati e restituiti alle vittime.