In attesa del Natale, albi illustrati pieni di poesia

Lo racconta, per esempio « La letterina di Lupo a Babbo Natale » (Il Castoro) di Shakti Staal e Marianne Barcilon , con la traduzione d’autore di Lodovica Cima , un piccolo gioiello. Un Lupo affamato vede la foto di Babbo Natale sul giornale e sogna di mangiarlo, al ragù o allo spiedo: eppure, mentre la lettera prende forma, qualcosa in lui si sposta, si ammorbidisce, si mette in ascolto. Le illustrazioni in rilievo, i veri bigliettini da aprire, le lettere da sfogliare, trasformano la lettura in un gioco tattile: il Natale si tocca con mano, diventa intimità, per una lettura divertente e condivisa.

Punta sull’amicizia e sulla condivisione «Un Natale a sorpresa» (Feltrinelli) di Camille Jourdy. Ripercorre una vigilia popolata di animali, in cui tutti sono molto indaffarati, la Grande Quercia è casa comune e il vero dono è accorgersi di chi si trova sull’altra riva del fiume: la tartaruga Camilla, che in mezzo a tutti quei preparativi teme di restare sola nel giorno del suo compleanno.