A4, chiusure notturne alle stazioni di Trezzo, Capriate e all’area Brembo Sud

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire diverse attività, nei prossimi giorni saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura. Dalle 21 di lunedì 29 aprile alle 5 di martedì 30 aprile sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia. In alternativa, si consiglia di entrare a Cavenago (verso Milano) e Capriate (verso Brescia).

Dalle 21 di giovedì 2 maggio alle 5 di venerdì 3 maggio sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia. In alternativa, si consiglia di entrare a Trezzo (verso Milano) e Dalmine (verso Brescia).