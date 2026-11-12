Aereo caduto sul monte Canto: autopsia sulla salma del pilota, attesa per i funerali

Il medico legale mercoledì 11 novembre ha eseguito l’autopsia sul corpo di Massimiliano Toninelli, il pilota di 59 anni originario della provincia di Cremona e da poco trasferitosi nel Mantovano, precipitato con il suo Cessna nei boschi del monte Canto, tra Pontida e Ambivere, nella mattinata di venerdì 6 novembre. I risultati degli accertamenti saranno depositati entro 90 giorni.

L’inchiesta di sicurezza dell’Ansv

Proseguono gli accertamenti da parte dell’Ansv, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che sta portando avanti un’inchiesta di sicurezza (parallela a quella della Procura). Dopo il sopralluogo di sabato 7 novembre, ora gli accertamenti dell’Ansv proseguono con la raccolta di ulteriori dati. Saranno analizzati per trarre delle conclusioni sulle cause e sui fattori contributivi che hanno provocato l’incidente mortale.

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