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Cronaca / Isola e Valle San Martino Giovedì 12 Novembre 2026

Aereo caduto sul monte Canto: autopsia sulla salma del pilota, attesa per i funerali

TRAGEDIA. Mercoledì 11 novembre il medico legale ha svolto l’esame autoptico. I famigliari di Massimiliano Toninelli in attesa del nulla osta per fissare le esequie.

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Redazione Web
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Aereo caduto sul monte Canto: autopsia sulla salma del pilota, attesa per i funerali
I soccorsi, venerdì 6 novembre, durante le ricerche del pilota e del Cessna caduto

Pontida

Il medico legale mercoledì 11 novembre ha eseguito l’autopsia sul corpo di Massimiliano Toninelli, il pilota di 59 anni originario della provincia di Cremona e da poco trasferitosi nel Mantovano, precipitato con il suo Cessna nei boschi del monte Canto, tra Pontida e Ambivere, nella mattinata di venerdì 6 novembre. I risultati degli accertamenti saranno depositati entro 90 giorni.

L’inchiesta di sicurezza dell’Ansv

Proseguono gli accertamenti da parte dell’Ansv, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che sta portando avanti un’inchiesta di sicurezza (parallela a quella della Procura). Dopo il sopralluogo di sabato 7 novembre, ora gli accertamenti dell’Ansv proseguono con la raccolta di ulteriori dati. Saranno analizzati per trarre delle conclusioni sulle cause e sui fattori contributivi che hanno provocato l’incidente mortale.

Attesa per il nulla osta

Nel frattempo i famigliari di Toninelli restano in attesa del nulla osta sulla restituzione della salma per poter fissare la data dei funerali del 59enne. Sono giorni di cordoglio tra il Cremonese e il Mantovano, ma anche a Montichiari, da dove venerdì mattina il 59enne era decollato alla volta di Valbrembro e dove avrebbe dovuto fare ritorno.

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