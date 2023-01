Andrea, Kevin e gli altri ragazzi: «La nostra lotta quotidiana contro i rifiuti»

Sono giovanissimi, dai 16 ai 19 anni, non teorizzano, non scendono in piazza, ma soprattutto non delegano soluzioni tanto che hanno deciso di impegnarsi in prima persona in operazioni di pulizia del loro territorio. Si chiamano Andrea Colleoni, Paolo Brembilla, Samuele Rocca, Kevin Rica, Luca Baratta, Andrea Del Prato e Chiara Bravi, abitano a Solza e dall’estate scorsa, nel tempo libero puliscono dai rifiuti i luoghi dove vivono e amano passeggiare .