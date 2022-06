Atti vandalici a ripetizione a Bonate Sotto, il sindaco: «Famiglie, ruolo educativo fondamentale»

Nelle ultime due settimane sono state rovinate le piante messe a dimora nel parco di via Mezzovate, giochi e schiamazzi fino a tarda notte , bottiglie rotte in mezzo alla strada, recinzioni di privati danneggiate, dissuasori rovesciati in mezzo a via XXV Aprile (causando un incidente che, fortunatamente, non ha recato danni a persone).