Avvicinano un anziano e gli rubano l’orologio da seimila euro

Domenica mattina (24 luglio) un pensionato di 80 anni di Cisano è rimasto vittima di un furto: due donne sono riuscite a sfilargli dal polso il suo orologio Longines, del valore di circa seimila euro . L’episodio sarebbe accaduto verso mezzogiorno, in un edificio di via Mazzini in pieno centro di Cisano. L’anziano era in garage e, mentre usciva dall’automobile, è stato avvicinato da due donne che ha descritto come ben vestite. L’hanno apostrofato e a un certo punto hanno preso di mira l’orologio che aveva al polso: minacciandolo sono riuscite a sfilarglielo e sono fuggite. Quando si è accorto che il Longines non c’era più, non c’erano più nemmeno le due donne. L’ottantenne ha informato i familiari che hanno allertato il 112 . La centrale ha inviato sul posto l’ambulanza della Cri-Dalmine e allertato i carabinieri della compagnia di Zogno. Il personale del 118 ha trovato l’anziano un po’ sotto shock senza problemi fisici e parametri nella norma.