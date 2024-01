Bergamo-Ponte, il 5 febbraio lo stop: su L’Eco tutte le corse e le fermate

Bus sostitutivi

Lungo la Lecco-Bergamo e la Milano-Bergamo via Carnate i treni si fermeranno alla stazione di Ponte. In direzione opposta partiranno da Ponte. Da Ponte a Bergamo e viceversa verrà attivato un servizio di bus sostitutivi con un’unica fermata intermedia a Bergamo Ospedale e orari definiti per garantire la coincidenza con il servizio ferroviario. Partiranno da via Matteotti, quella antistante la stazione dei treni, già predisposta per la fermata degli autobus che, come un anello, passeranno di fronte alla casa di riposo, torneranno davanti alla stazione e scenderanno in via Sabotino, per poi svoltare a sinistra in via Marconi e connettersi sulla Briantea attraverso via Kenney. Rientreranno in paese seguendo lo stesso tragitto.