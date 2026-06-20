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Cronaca / Isola e Valle San Martino Sabato 20 Giugno 2026

Bloccati in un’ascensore a Medolago, disavventura a lieto fine per genitori e bimbi

IN UNO SPAZIO FESTE. Quattro adulti e quattro bambini stavano per tornare a casa dopo un evento, ma il montacarichi è rimasto fermo oltre mezz’ora a metà tra il primo piano e il pian terreno. Complice il caldo e lo spazio ristretto, c’è chi ha cominciato ad andare in affanno. Liberati dai vigili del fuoco.

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Remo Traina
Remo Traina

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Bloccati in un’ascensore a Medolago, disavventura a lieto fine per genitori e bimbi
In ascensore c’erano quattro genitori e quattro bimbi piccoli

Medolago

Bloccati in ascensore per più di mezz’ora, al caldo e con i loro bambini piccoli. È la disavventura – fortunatamente a lieto fine – che nel tardo pomeriggio di sabato 20 giugno ha coinvolto alcuni genitori e i rispettivi figli al termine di una festa organizzata in una struttura coperta di via Felice Beretta che organizza eventi per far divertire famiglie e bambini.

Fermi tra il piano terra e il primo

Sul finire della festa, alcuni hanno preso l’ascensore ma, un a volta premuto il pulsante per il piano terra e chiusesi le porte, il montacarichi si è bloccato a metà tra il primo piano e il pian terreno. All’interno otto persone: tre mamme, un papà e quattro bimbi di età compresa tra 1 e 5 anni. Tra il caldo, lo spazio ristretto e il tempo che passava in attesa del tecnico, qualcuno ha cominciato ad andare in affanno non vedendo ripartire l’ascensore.

Liberati dai vigili del fuoco

A risolvere la situazione e a liberare grandi e piccoli rimasti chiusi per oltre mezz’ora nel montacarichi sono stati i vigili del fuoco volontari di Madone-Medolago, che hanno la loro sede poco distante. Contattati intorno alle 18,50, sono arrivati sul posto qualche istante dopo allertando per precauzione anche due ambulanze della Croce Rossa e Bianca e un’auto medica. Pian piano sono riusciti a far scendere la cabina dell’ascensore al piano terra e a sbloccare le porte.

Possibile calo di tensione

Affidati ai soccorritori del 118, adulti e bambini sono stati visitati ma nessuno ha avuto bisogno di essere trasferito in ospedale. Sul posto, per gli accertamenti di rito, anche i carabinieri di Cisano Bergamasco. Sembrerebbe che a far bloccare l’ascensore sia stato un improvviso calo di tensione elettrica.

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