Bloccati in un’ascensore a Medolago, disavventura a lieto fine per genitori e bimbi

Bloccati in ascensore per più di mezz’ora, al caldo e con i loro bambini piccoli. È la disavventura – fortunatamente a lieto fine – che nel tardo pomeriggio di sabato 20 giugno ha coinvolto alcuni genitori e i rispettivi figli al termine di una festa organizzata in una struttura coperta di via Felice Beretta che organizza eventi per far divertire famiglie e bambini.

Fermi tra il piano terra e il primo

Sul finire della festa, alcuni hanno preso l’ascensore ma, un a volta premuto il pulsante per il piano terra e chiusesi le porte, il montacarichi si è bloccato a metà tra il primo piano e il pian terreno. All’interno otto persone: tre mamme, un papà e quattro bimbi di età compresa tra 1 e 5 anni. Tra il caldo, lo spazio ristretto e il tempo che passava in attesa del tecnico, qualcuno ha cominciato ad andare in affanno non vedendo ripartire l’ascensore.

Liberati dai vigili del fuoco

A risolvere la situazione e a liberare grandi e piccoli rimasti chiusi per oltre mezz’ora nel montacarichi sono stati i vigili del fuoco volontari di Madone-Medolago, che hanno la loro sede poco distante. Contattati intorno alle 18,50, sono arrivati sul posto qualche istante dopo allertando per precauzione anche due ambulanze della Croce Rossa e Bianca e un’auto medica. Pian piano sono riusciti a far scendere la cabina dell’ascensore al piano terra e a sbloccare le porte.

Possibile calo di tensione