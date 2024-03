Bonate Sopra, auto esce di strada e finisce nel Lesina: 53enne ferita - Foto

Incidente stradale nel pomeriggio di martedì 26 marzo a Bonate Sopra. Poco prima delle 16, in via San Rocco, un’auto è uscita di strada, ha sfondato la barriera che costeggia la via ed è finita nel torrente Lesina. È successo all’altezza di una curva nei pressi del ponticello. L’auto è precipitata da un’altezza di circa sei metri, ribaltandosi nel greto del torrente, dove in questo periodo c’è pochissima acqua.

I soccorsi

L’auto nel torrente

Alla guida della vettura una donna di 53 anni che è stata estratta cosciente dall’abitacolo e non risulterebbe in gravi condizioni. I vigili del fuoco l’hanno imbarellata insieme al personale del 118 e con l’autoscala l’hanno riportata sulla strada, affidandola alle cure mediche. Dopo le prime cure sul posto la donna è stata portata in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, in codice giallo. Successivamente con l’ausilio della gru è stata recuperata anche l’auto. Cause e dinamica dell’incidente sono in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine.