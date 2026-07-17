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Cronaca / Isola e Valle San Martino Venerdì 17 Luglio 2026

Bonate Sotto, nuovo spazio commerciale a sud del paese

L’INTERVENTO. Conad si trasferirà in spazi più grandi nella zona vicina alla provinciale di via XXV Aprile.

Lettura 1 min.
Angelo Monzani
Angelo Monzani

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Bonate Sotto, nuovo spazio commerciale a sud del paese
Una veduta dell’area dove sorgerà il nuovo spazio commerciale

Nei giorni scorsi il consiglio comunale di Bonate Sotto ha approvato il piano attuativo PA2 relativo alla realizzazione del nuovo centro commerciale della Conad, già presente sulla via Vittorio Veneto ma con necessità di avere spazi di vendita più ampi. La delibera e la relativa documentazione tecnico-grafica sono depositate in formato telematico alla segreteria comunale e si possono consultare fino al 24 luglio. Gli atti sono inoltre disponibili nella sezione «Amministrazione trasparente-Pianificazione e governo del territorio» del sito istituzionale del Comune.

Le osservazioni al piano attuativo, invece, si possono presentare entro le 13 del 24 agosto all’Ufficio Protocollo. Il piano di attuazione PA2 relativo al nuovo centro commerciale, posto nella zona sud del paese, limitrofa alla provinciale di via XXV Aprile, era stato presentato come atto di indirizzo a metà ottobre del 2025, compreso anche il PA1 relativo alla realizzazione di otto condomìni per circa quaranta appartamenti. Questa parte degli otto condomìni non è stata per ora presa in considerazione, puntando in Consiglio sul nuovo centro commerciale. «Il 14 ottobre 2025 abbiamo deliberato il masterplan per il riordino funzionale dei circa 20.000 mq relativi ai due piani attuativi: PA1 e PA2», ha illustrato l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Sangalli.

I dettagli dell’intervento

«La società “One Italy Srl” ha depositato subito la richiesta di procedere all’attuazione della variante per il nuovo centro commerciale. La variante interessa quest’area, alcune opere infrastrutturali pubbliche come la nuova rotatoria sulla via XXV Aprile, sbocco da via Piave, e una porzione di verde pubblico. La superficie territoriale interessata è di 18.463 mq e comprende, oltre al centro commerciale, anche strade, pista ciclopedonale e parcheggi. Gli obiettivi del piano sono: riqualificazione dell’ambito, miglioramento dell’offerta commerciale, potenziamento dell’accessibilità, integrazione della rete ciclabile e pedonale, rafforzamento della dotazione arborea comunale e incremento delle opportunità lavorative territoriali. Il nuovo centro commerciale avrà una superficie di 2.500 mq, di cui 1.500 mq per la vendita, un parcheggio per 161 posti auto, di cui 74 a uso pubblico. Per garantire una idonea viabilità verrà realizzata una rotatoria sulla via XXV Aprile: sbocco da via Piave. La presenza della nuova struttura Conad è un ulteriore servizio alla cittadinanza con opportunità di lavoro per gli abitanti».

Le opere

Le opere pubbliche che il richiedente dovrà realizzare sono: nuova rotatoria tra via XXV Aprile, via Piave e via Dè Zeppi; allargamento di via Piave; pista ciclopedonale lungo via Piave e lato est dell’area dove verrà realizzato il nuovo centro commerciale; primo stralcio di pista ciclabile lungo via XXV Aprile. Il soggetto attuatore del piano, come contropartita, realizzerà opere per 735.463 euro, verserà al Comune un contributo di 670.444 euro e per 10 anni darà un contributo fino a euro 10.000 annui per quattro iniziative pubbliche o eventi socio-economici da svolgersi nel centro storico. Il piano attuativo PA2 è stato approvato a maggioranza, con voto contrario del gruppo di minoranza Centrodestra per Bonate e due astenuti del gruppo di maggioranza.

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