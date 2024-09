Bonate Sotto, tre ragazzini soccorsi sulla diga

Pare che i tre si trovassero nei pressi della diga per divertimento, quando sarebbero caduti in acqua. Per fortuna sono comunque riusciti a uscire poi in autonomia dal fiume Brembo: nel frattempo sono giunti i vigili del fuoco, l’automedica e l’ambulanza del 118, mentre i sub volontari sono stati fatti rientrare. I tre sono stati visitati sul posto e non è stato necessario il trasporto in ospedale.