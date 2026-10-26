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Cronaca / Isola e Valle San Martino Lunedì 26 Ottobre 2026

Brembate, malore mentre gioca a tennis: 89enne soccorso con il defibrillatore

L’EMERGENZA. L’uomo si è accasciato agli impianti sportivi di via Oratorio. I presenti sono intervenuti prima dell’arrivo di ambulanza ed elisoccorso.

Lettura meno di un minuto.
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente
Brembate, malore mentre gioca a tennis: 89enne soccorso con il defibrillatore
L’elisoccorso ha trasferito l’anziano in ospedale, qui un mezzo in una foto di repertorio

Brembate

Un uomo di 89 anni è stato colto da un malore mentre giocava a tennis agli impianti sportivi di via Oratorio, a Brembate. È successo nel primo pomeriggio di lunedì 26 ottobre: l’allarme ai soccorsi è scattato intorno alle 14.

L’anziano si è improvvisamente accasciato a terra. I presenti sono subito intervenuti, soccorrendolo con il defibrillatore in dotazione al centro sportivo

L’anziano si è improvvisamente accasciato a terra. I presenti sono subito intervenuti, soccorrendolo con il defibrillatore in dotazione al centro sportivo. Sul posto sono poi arrivati un’ambulanza e l’elisoccorso. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Marco di Zingonia, assistito a bordo dal personale medico dell’elicottero.

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