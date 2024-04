Caccia alla «cometa cornuta»: ora o mai più, tornerà nel 2095

La sua coda, dalla forma irregolare, le ha fatto attribuire il soprannome di «cometa cornuta» . Che piace e incuriosisce, ma per la comunità scientifica resta la cometa 12P/Pons-Brooks . Porta infatti il nome degli astronomi che l’hanno scoperta: il 12 luglio 1812 Jean-Louis Pons dall’osservatorio di Marsiglia e, nel suo passaggio successivo, nel 1883, William Robert Brooks . Il suo passaggio del resto non è così frequente. Tutt’altro, visto che avviene ogni 71 anni . Visibile nell’emisfero occidental e da fine marzo ai primi giorni di aprile , appassionati e curiosi hanno ancora un po’ di tempo per godere del suo spettacolo. Poi, la prossima occasione sarà nel 2095 . Tra 71 anni , come riporta il sito dell’ Agenzia Spaziale Europea .

Le istruzioni per vederla

Cometa periodica del sistema solare, la 12/P appartiene alla stessa famiglia della ben più nota cometa di Halley rispetto alla quale, però, ha un periodo orbitale di 5 anni in meno. Il suo nucleo contiene una miscela di ghiaccio e materiale roccioso. «Come fosse una palla di neve sporca – spiegano da La Torre del Sole di Brembate Sopra –. Quando la cometa si avvicina al sole, il vento solare ne raggiunge il nucleo e crea un po’ lo stesso effetto di quando si soffia su un soffione. Si crea una coda di polveri e gas. Coda che, come accade per ogni cometa, si forma sempre dalla parte opposta rispetto al vento solare». Improvvisi aumenti di luminosità per una coda che le è valsa il soprannome di «cometa cornuta». Il fenomeno è molto suggestivo e vale la pena di provare a osservarlo, alzando lo sguardo al cielo dopo il tramonto sopra l’orizzonte, in direzione ovest. «La cometa è molto luminosa – continuano da La Torre del Sole – ma è visibile a occhio nudo solo in posti dove c’è estremamente buio, lontano dalle luci. Si può vedere anche nelle zone urbane, ma in questo caso sono necessari un binocolo o un piccolo telescopio».