Calusco, due ponti al posto del San Michele. Dalla Regione arrivano 85 milioni

In arrivo risorse per 85 milioni di euro destinate ai nuovi ponti sul fiume Adda tra Paderno e Calusco. Le infrastrutture saranno determinanti per migliorare la mobilità tra l’Isola bergamasca e la Brianza. «I finanziamenti per i nuovi ponti, uno ferroviario e l’altro stradale tra Paderno e Calusco d’Adda – ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Terzi – sono stati inseriti nel Contratto di programma tra Stato ed Rfi su sollecitazione di Regione Lombardia».