Caprino Bergamasco, sequestrati 230 chili di droga in un garage - Foto e video

Un maxi sequestro di droga è stato effettuato nella tarda serata di giovedì 17 settembre a Caprino Bergamasco dai Carabinieri della Stazione di Cisano Bergamasco. I militari hanno rinvenuto all’interno di un garage circa 230 chili di sostanza stupefacente, suddivisa in numerosi panetti e custodita in dieci borsoni.

I carabinieri con i borsoni sequestrati pieni di droga

La segnalazione di un cittadino

A chiamare era stato un cittadino che, mentre passeggiava con il cane, aveva avvertito un odore molto forte provenire da un garage affacciato sulla strada, riconducendolo a quello dell’hashish L’intervento è scattato durante un normale servizio perlustrativo, dopo una segnalazione ricevuta dalla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Zogno.

A chiamare era stato un cittadino che, mentre passeggiava con il cane, aveva avvertito un odore molto forte provenire da un garage affacciato sulla strada, riconducendolo a quello dell’hashish.

Arrivati sul posto, i carabinieri hanno verificato la presenza dell’odore e, osservando attraverso una fessura della basculante, hanno notato all’interno numerosi borsoni scuri.

Dieci borsoni pieni di panetti

Nel garage i borsoni accatastati Dagli accertamenti è emerso che il garage era stato affittato a un cittadino extracomunitario non residente a Caprino e al momento irreperibile. I militari hanno quindi effettuato una perquisizione d’iniziativa. All’interno del box sono stati trovati circa 230 chili di stupefacente, confezionati in panetti rivestiti di cellophane e distribuiti in dieci borsoni.

La droga è stata sequestrata e trasferita in caserma. Sarà sottoposta ad analisi di laboratorio per determinarne il principio attivo e acquisire elementi utili a ricostruirne la provenienza.



Caprino Bergamasco. Maxi sequestro di droga. Video di Simona Befani