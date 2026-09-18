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Cronaca / Isola e Valle San Martino Venerdì 18 Settembre 2026

Caprino Bergamasco, sequestrati 230 chili di droga in un garage - Foto e video

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IL BLITZ. Il maxi sequestro dei carabinieri dopo la segnalazione di un cittadino, insospettito dal forte odore di hashish proveniente da un box.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Simona Befani
Simona Befani Video di

Caprino Bergamasco

Un maxi sequestro di droga è stato effettuato nella tarda serata di giovedì 17 settembre a Caprino Bergamasco dai Carabinieri della Stazione di Cisano Bergamasco. I militari hanno rinvenuto all’interno di un garage circa 230 chili di sostanza stupefacente, suddivisa in numerosi panetti e custodita in dieci borsoni.

Caprino Bergamasco, sequestrati 230 chili di droga in un garage - Foto e video
I carabinieri con i borsoni sequestrati pieni di droga

La segnalazione di un cittadino

A chiamare era stato un cittadino che, mentre passeggiava con il cane, aveva avvertito un odore molto forte provenire da un garage affacciato sulla strada, riconducendolo a quello dell’hashish

L’intervento è scattato durante un normale servizio perlustrativo, dopo una segnalazione ricevuta dalla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Zogno.
A chiamare era stato un cittadino che, mentre passeggiava con il cane, aveva avvertito un odore molto forte provenire da un garage affacciato sulla strada, riconducendolo a quello dell’hashish.
Arrivati sul posto, i carabinieri hanno verificato la presenza dell’odore e, osservando attraverso una fessura della basculante, hanno notato all’interno numerosi borsoni scuri.

Dieci borsoni pieni di panetti

Caprino Bergamasco, sequestrati 230 chili di droga in un garage - Foto e video
Nel garage i borsoni accatastati

Dagli accertamenti è emerso che il garage era stato affittato a un cittadino extracomunitario non residente a Caprino e al momento irreperibile. I militari hanno quindi effettuato una perquisizione d’iniziativa. All’interno del box sono stati trovati circa 230 chili di stupefacente, confezionati in panetti rivestiti di cellophane e distribuiti in dieci borsoni.

La droga è stata sequestrata e trasferita in caserma. Sarà sottoposta ad analisi di laboratorio per determinarne il principio attivo e acquisire elementi utili a ricostruirne la provenienza.

Caprino Bergamasco. Maxi sequestro di droga. Video di Simona Befani

Il sequestro è stato effettuato al momento a carico di ignoti. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per individuare i detentori dello stupefacente.

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