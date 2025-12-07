Cerca di rubare mille euro di caffè al Lidl, ad Ambivere arrestato 38enne

Settanta confezioni di caffè sistemate nel carrello per poi cercare di portarle via senza pagare. Il valore complessivo della merce che un uomo, nato in Romania nel 1987, ha tentato di rubare venerdì pomeriggio dal supermercato Lidl di Ambivere supera i mille euro. Visto dalla commessa mentre superava una cassa al momento chiusa, la donna gli ha intimato più volte di fermarsi. Lui, invece, ha abbandonato il carrello scappando.

Nel parcheggio è stato notato dai carabinieri di Ponte San Pietro, impegnati in un servizio di controllo del territorio, che lo hanno inseguito nella zona della ferrovia e lo hanno bloccato. Assistito dall’avvocato Daniela Serughetti, in aula ha ammesso i fatti, cercando di giustificarsi affermando di voler rivedere il caffè per pagare le cure alla moglie malata e provvedere ai figli. La famiglia abita con lui a Milano, dove ha già in essere un divieto di dimora. Arresto convalidato con l’obbligo di firma, prosieguo il 19 febbraio.