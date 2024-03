Controlli dei carabinieri nell’Isola: un arresto

L’operazione ha previsto l’impiego di 7 pattuglie totali che hanno attuato quattro posti di blocco. I veicoli controllati sono stati 23, 45 le persone identificate, tra queste un 26enne di origine marocchina, gravato da un ordine di carcerazione per cumulo pene per aver commesso reati concernenti lo spaccio di droga e reati contro il patrimonio. Il giovane è stato condotto in carcere.