Da Bonate a Capo Nord nel ricordo di Ilio, la pedalata solidale di Simon Codispoti

Percorrerà circa 4.500 km da Bergamo a Capo Nord (Norvegia) in sella alla sua bicicletta con la compagnia della sua fedele cagnolina e lo farà per raccogliere fondi per il Banco di Solidarietà di Bergamo, nel ricordo di un suo amico speciale, Virgilio Caridi di Reggio Calabria, che è deceduto lo scorso anno a soli 29 anni. Il protagonista di questa avventura è il trentunenne Simon Codispoti di Bonate Sotto che è partito mercoledì scorso con la sua bici fornita di portapacchi e di un carrellino, sui quali trasporterà la sua cagnolina «Moka», un bracco tedesco di 5 mesi, e i suoi bagagli. Il viaggio dovrebbe durare una cinquantina di giorni attraversando vari Paesi europei, tra i quali Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia: durante le soste Simon dormirà in tenda.