«Ero sul sentiero, sfiorato dalla fucilata di un cacciatore»

«Ero a spasso sul sentiero, alle 4 del pomeriggio non alle 6 del mattino, e ho sentito uno sparo bello forte. Il cacciatore che ha sparato doveva essere a una decina di metri da me, nascosto dietro i rovi. I pallini mi saranno passati a qualche metro di distanza».

Spaventato, ma vivo e vegeto. Ecco come è uscito domenica da quel bosco non lontano dal santuario di Prada, Nicola Alborghetti, 37 anni, operaio di Mapello. «Abito a circa 800 metri e domenica pomeriggio ho deciso di fare una passeggiata da solo - racconta a L’Eco di Bergamo -. Mi sono inoltrato lungo il sentiero che passa accanto a Villa Martinelli dove credo fosse in corso un banchetto. Un sentiero largo e frequentato. A un certo punto ho sentito un boato. Era uno sparo ed era partito dal fucile di un cacciatore. Io non ho visto, la zona da dove è arrivato il rumore è piena di rovi e c’è pure un fosso. Probabilmente ha mirato agli uccelli appostati sulle piante che fanno da corona al sentiero. Infatti, li ho visti volare via. Un rischio pazzesco, perché lì passa molta gente».