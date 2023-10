Fiamme e paura in una villetta, inagibile il piano superiore

Grande spavento e gravi danni per un incendio scoppiato nell’abitazione di una signora giovedì pomeriggio, 5 ottobre, in via Giacomo Matteotti, a Filago. Le fiamme sono divampate al piano superiore del complesso, che al momento risulta inagibile. Giovedì sul balcone si notavano i segni lasciati dalle fiamme. Fortunatamente la proprietaria non ha riportato lesioni gravi, se non delle lievi ferite, una al polso e un’altra al piede, e una leggera intossicazione da fumo. Tanto però lo spavento e il dispiacere per l’improvviso incendio.

Il divano in fiamme

L’intervento dei pompieri

Immediata la chiamata ai pompieri, che per domare l’incendio sono intervenuti intorno alle 14,15. Una quindicina in tutto, i Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio che hanno condotto l’intervento. È durata circa un’ora l’operazione della squadra che è riuscita a domare l’incendio, concentrato in un’unica stanza del piano superiore. Le fiamme hanno danneggiato principalmente i mobili che si trovavano al secondo piano dell’abitazione, ma fortunatamente non hanno provocato danni strutturali, dunque non c’è stata le necessità di evacuare i proprietari per la notte. Le cause dell’incendio restano ancora tutte da accertare e saranno al vaglio del personale competente che effettuerà delle verifiche nei prossimi giorni.