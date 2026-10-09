Filago, 62enne muore schiacciato da un mini escavatore
L’INCIDENTE. L’infortunio mortale è avvenuto alle 8.30 di venerdì 9 ottobre.Lettura meno di un minuto.
Filago
Un uomo di 62 anni, Dario Stucchi, originario di Ornago (in provincia di Monza e Brianza), è morto nella mattinata di venerdì 9 ottobre a Filago in via Verdi schiacciato da un mini escavatore.
La dinamica dell’incidente
Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo fosse alla guida dell’escavatore e lo stesse scaricando da un camion: durante la manovra, una delle due barre che sostenevano il mezzo ha ceduto facendolo ribaltare. Il 62enne è rimasto schiacciato sotto il peso dell’escavatore.
I soccorsi
Sul posto sono intervenute due auto mediche e un’ambulanza della Croce Bianca di Boltiere, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. In via Verdi anche una pattuglia dei vigili del fuoco. Per i rilievi i carabinieri di Ponte San Pietro e i funzionari dell’Ats di Bergamo.
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