Filago, 62enne muore schiacciato da un mini escavatore

Un uomo di 62 anni, Dario Stucchi, originario di Ornago (in provincia di Monza e Brianza), è morto nella mattinata di venerdì 9 ottobre a Filago in via Verdi schiacciato da un mini escavatore .

La dinamica dell’incidente

Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo fosse alla guida dell’escavatore e lo stesse scaricando da un camion: durante la manovra, una delle due barre che sostenevano il mezzo ha ceduto facendolo ribaltare. Il 62enne è rimasto schiacciato sotto il peso dell’escavatore.