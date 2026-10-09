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Cronaca / Isola e Valle San Martino Venerdì 09 Ottobre 2026

Filago, 62enne muore schiacciato da un mini escavatore

L’INCIDENTE. L’infortunio mortale è avvenuto alle 8.30 di venerdì 9 ottobre.

Lettura meno di un minuto.
Filago, 62enne muore schiacciato da un mini escavatore
L’ambulanza e i vigili del fuoco intervenuti venerdì 9 ottobre a Filago in via Verdi per soccorrere un 62enne schiacciato da un mini escavatore
(Foto di Cesni)

Filago

Un uomo di 62 anni, Dario Stucchi, originario di Ornago (in provincia di Monza e Brianza), è morto nella mattinata di venerdì 9 ottobre a Filago in via Verdi schiacciato da un mini escavatore.

La dinamica dell’incidente

Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo fosse alla guida dell’escavatore e lo stesse scaricando da un camion: durante la manovra, una delle due barre che sostenevano il mezzo ha ceduto facendolo ribaltare. Il 62enne è rimasto schiacciato sotto il peso dell’escavatore.

Filago, 62enne muore schiacciato da un mini escavatore
I soccorsi arrivati a Filago per un incidente sul lavoro in cui è morto un 62enne schiacciato da un mini escavatore
Filago, 62enne muore schiacciato da un mini escavatore
I carabinieri in via Verdi a Filago per i rilievi dell’incidente mortale di venerdì 9 ottobre in cui ha perso la vita un uomo di 62 anni schiacciato da un mini escavatore

I soccorsi

Sul posto sono intervenute due auto mediche e un’ambulanza della Croce Bianca di Boltiere, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. In via Verdi anche una pattuglia dei vigili del fuoco. Per i rilievi i carabinieri di Ponte San Pietro e i funzionari dell’Ats di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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