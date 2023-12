Fu imprenditore e poi diventò prete: addio a don Giorgio Tironi

La sua morte improvvisa è stata scoperta venerdì mattina grazie all’intervento delle forze dell’ordine per entrare in casa. La salma è stata portata all’ospedale Papa Giovanni e sarà soggetta agli adempimenti delle procedure di legge a seguito delle quali sarà comunicata la data del funerale. Aveva 77 anni ed era nato a Ponte il 24 aprile 1946. Per anni era stato imprenditore, fino alla decisione di entrare in Seminario come vocazione adulta. Dopo l’ordinazione sacerdotale, era stato viario parrocchiale di Sotto il Monte (1986-90), paese a cui rimase sempre molto legato. Era stato poi a lungo parroco di Somendenna (1990-2015), che comprende anche le ex parrocchie di Miragolo San Salvatore e Miragolo San Marco. Ci si trovò benissimo e seppe curare anche la pastorale verso i turisti che in estate affollano le tre località che durante l’anno contano pochi abitanti. Per amore di esse di tasca propria patrocinò un volume con la loro storia religiosa e sociale.