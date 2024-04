Guasto a bordo di un treno: ritardi sulla linea Milano-Ponte San Pietro

Mattinata di disagi per i pendolari bergamaschi sulla linea che collega Ponte San Pietro e Milano Porta Garibaldi: un guasto tecnico è stato rilevato a bordo del convoglio 25819 di Trenord che viaggiava dalla stazione milanese (partenza 6.31) e doveva arrivare a Ponte per le 7.26. Il treno si è fermato a Terno a causa di un guasto ai sistemi di bordo come segnala la app di Trenord. Sulla linea si sono accumulati nel corso della mattinata ritardi fino a 25-30 minuti.