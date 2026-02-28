In casa 47 chili di cocaina e 151 di hashish: arrestato 31enne a Villa d’Adda

Le indagini dei carabinieri

I militari avevano raccolto, durante osservazioni, controlli e pedinamenti, elementi che lasciavano presumere l’esistenza di una fiorente rete di spaccio nell’area di Villa d’Adda. Dopo una serie di appostamenti nei pressi dell’abitazione dell’indagato, i carabinieri hanno notato l’uomo uscire di casa con atteggiamento circospetto: fermato per un controllo, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare.

Stupefacenti per 6 milioni di euro

L’attività dei carabinieri ha permesso di rinvenire e sequestrare 47 chilogrammi di cocaina e 151 di hashish, suddivisi in numerosi involucri e panetti, oltre a 2.035 euro in contanti e vario materiale per il confezionamento. Lo stupefacente avrebbe potuto fruttare oltre 6 milioni di euro. L’uomo è stato portato in carcere a Bergamo e sono in corso ulteriori indagini per accertare eventuali collegamenti con altre persone e per ricostruire la rete di approvvigionamento e distribuzione delle sostante.