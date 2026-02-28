Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino Sabato 28 Febbraio 2026

In casa 47 chili di cocaina e 151 di hashish: arrestato 31enne a Villa d’Adda

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’OPERAZIONE. In azione i carabinieri dopo una lunga attività d’indagine, tra osservazioni, controlli e pedinamenti.

Redazione Web
Redazione Web

Villa d’Adda

Nella notte del 27 febbraio, i carabinieri di Ponte San Pietro - supportati dalla sezione operativa di Bergamo - hanno arrestato in flagranza un cittadino marocchino classe 1995, senza fissa dimora in Italia, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di centinaia di chilogrammi di stupefacenti.

Le indagini dei carabinieri

I militari avevano raccolto, durante osservazioni, controlli e pedinamenti, elementi che lasciavano presumere l’esistenza di una fiorente rete di spaccio nell’area di Villa d’Adda. Dopo una serie di appostamenti nei pressi dell’abitazione dell’indagato, i carabinieri hanno notato l’uomo uscire di casa con atteggiamento circospetto: fermato per un controllo, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare.

Parte dello stupefacente sequestrato
Parte dello stupefacente sequestrato

Stupefacenti per 6 milioni di euro

L’attività dei carabinieri ha permesso di rinvenire e sequestrare 47 chilogrammi di cocaina e 151 di hashish, suddivisi in numerosi involucri e panetti, oltre a 2.035 euro in contanti e vario materiale per il confezionamento. Lo stupefacente avrebbe potuto fruttare oltre 6 milioni di euro. L’uomo è stato portato in carcere a Bergamo e sono in corso ulteriori indagini per accertare eventuali collegamenti con altre persone e per ricostruire la rete di approvvigionamento e distribuzione delle sostante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Ponte San Pietro
Giustizia, Criminalità
Criminalità Organizzata
Criminalità
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Sociale
Povertà
Carabinieri