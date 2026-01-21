Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Mercoledì 21 Gennaio 2026

In viaggio con i pendolari: «L’Odissea via Carnate»

IL REPORTAGE. Il racconto di cinque viaggiatori sul treno da Ponte San Pietro a Milano Porta Garibaldi: «Negli anni il servizio ha subito un’involuzione».

Pietro Giudici
Pietro Giudici
Redattore
La stazione ferroviaria di Ponte San Pietro ingabbiata dai ponteggi
La stazione ferroviaria di Ponte San Pietro ingabbiata dai ponteggi

Il treno parte puntualissimo e con un lungo sbuffo, quasi percepisca anche lui quella strana – e con ogni probabilità autoindotta – tristezza che caratterizza il blue monday, il terzo lunedì di gennaio. Sono le 7 in punto: sul regionale 25824 di Trenord, che da Ponte San Pietro arriva a Milano Porta Garibaldi passando da Carnate, come ogni mattina salgono i pendolari diretti al lavoro nel capoluogo lombardo. Saliamo insieme a Maria Cristina Lorenzi e al marito Marco Ferrari (di Valbrembo), a Giovanna Goisis di Brembate Sopra, a Chiara Ciniselli di Ponte e a Federica Carneto di Treviolo: si sono conosciuti in treno, tra un ritardo e l’altro. È Maria Cristina, pendolare dal 1989, a fare da «portavoce». Poco prima di salire sul treno ci aveva indicato la stazione di Ponte, «da mesi impacchettata per i lavori di adeguamento, con la sala d’attesa chiusa e pochi parcheggi. Negli anni ho utilizzato anche la via Treviglio. Purtroppo, partendo da Ponte San Pietro, ora non mi è più possibile per la chiusura del tratto Ponte San Pietro-Bergamo».

Il viaggio

Le carrozze sono vuote. «Salendo al capolinea – dice Chiara – la mattina siamo fortunati e c’è posto a sedere. Ma al ritorno, partendo da Milano, capita spesso di viaggiare in piedi appiccicati alla porta». In ogni caso, «anche di mattina si riempie strada facendo», promettono i pendolari. La prima fermata porta a Terno. Intanto, la discussione è virata sui disagi che la linea via Carnate «regala» ogni giorno o quasi a chi la utilizza. «Dal 1989 – assicura Maria Cristina – non c’è stato alcun miglioramento, semmai un’involuzione del servizio. Quando prendevamo la via Treviglio, facevamo anche parte del Comitato pendolari: allora venivamo ascoltati di più anche dalle istituzioni. Tanto che sulla via Treviglio è stato realizzato il raddoppio del binario da Bergamo». L’impressione, invece, è che la via Carnate, a tratti a binario unico, sia «dimenticata. A volte – osserva Giovanna – il treno su cui siamo adesso, che prima di partire da Ponte arriva da Milano, viene soppresso: ogni mattina ci sia alza con l’ansia di controllare l’app e vedere se il treno ha lasciato la stazione di Milano». I ritardi, dicono in coro i cinque compagni di viaggio, «sono all’ordine del giorno. Così come i guasti alla linea o quelli al treno. D’altronde, si tratta di mezzi vecchi, è difficile vedere su questa linea i “Caravaggio”».

Detto, fatto. Dall’app di Trenord arriva un avviso: «La circolazione della direttrice è rallentata per un guasto alla linea ferroviaria di Milano Porta Garibaldi», annunciando possibili ritardi fino a 30 minuti. Poi diventeranno sessanta. E, nel frattempo, il convoglio Bergamo-Milano (da prendere in caso di «emergenza», arrivando a Bergamo con i bus sostitutivi o con mezzi propri), con partenza alle 7,40, è stato soppresso, sempre per un guasto alla linea (questa volta è la via Treviglio).

