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Cronaca / Isola e Valle San Martino Domenica 26 Luglio 2026

Incendio a Mapello, in fiamme bancali di legno. Fumo a km di distanza

IL ROGO. Sei squadre dei Vigili del fuoco al lavoro in via Tasso per spegnere le fiamme divampate tra alcuni bancali di legno all’esterno della Steel Strip.

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Redazione Web
Redazione Web

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Incendio a Mapello, in fiamme bancali di legno. Fumo a km di distanza
Il fumo provocato dal rogo di Mapello
(Foto di Bedolis)

Mapello

Incendio nella serata di domenica 26 luglio a Mapello, in via Tasso, nell’area esterna della ditta Steel Strip. Le fiamme hanno interessato alcuni bancali di legno custoditi sotto una tensostruttura e si sono propagate anche a una porzione del bosco adiacente.

Incendio a Mapello, in fiamme bancali di legno. Fumo a km di distanza
Il rogo a Mapello

Il capannone dell’azienda non è stato intaccato dal rogo. Sul posto sono intervenute due autopompe serbatoio, due mezzi antincendio boschivo, tre autobotti e un’autoscala dei vigili del fuoco, per un totale di una ventina di operatori. Presenti anche i carabinieri di Bergamo.

Non risultano persone ferite. Le cause dell’incendio non sono ancora note. I vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento degli ultimi focolai e nella messa in sicurezza dell’area, contano di concludere l’intervento nella serata. Il fumo provocato dal rogo è stato visibile a chilometri di distanza.

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