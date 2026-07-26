Incendio a Mapello, in fiamme bancali di legno. Fumo a km di distanza
IL ROGO. Sei squadre dei Vigili del fuoco al lavoro in via Tasso per spegnere le fiamme divampate tra alcuni bancali di legno all’esterno della Steel Strip.Lettura meno di un minuto.
Mapello
Incendio nella serata di domenica 26 luglio a Mapello, in via Tasso, nell’area esterna della ditta Steel Strip. Le fiamme hanno interessato alcuni bancali di legno custoditi sotto una tensostruttura e si sono propagate anche a una porzione del bosco adiacente.
Il capannone dell’azienda non è stato intaccato dal rogo. Sul posto sono intervenute due autopompe serbatoio, due mezzi antincendio boschivo, tre autobotti e un’autoscala dei vigili del fuoco, per un totale di una ventina di operatori. Presenti anche i carabinieri di Bergamo.
Non risultano persone ferite. Le cause dell’incendio non sono ancora note. I vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento degli ultimi focolai e nella messa in sicurezza dell’area, contano di concludere l’intervento nella serata. Il fumo provocato dal rogo è stato visibile a chilometri di distanza.
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