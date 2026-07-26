Incendio a Mapello, in fiamme bancali di legno. Fumo a km di distanza

Incendio nella serata di domenica 26 luglio a Mapello, in via Tasso, nell’area esterna della ditta Steel Strip. Le fiamme hanno interessato alcuni bancali di legno custoditi sotto una tensostruttura e si sono propagate anche a una porzione del bosco adiacente.

Il rogo a Mapello Il capannone dell’azienda non è stato intaccato dal rogo. Sul posto sono intervenute due autopompe serbatoio, due mezzi antincendio boschivo, tre autobotti e un’autoscala dei vigili del fuoco, per un totale di una ventina di operatori. Presenti anche i carabinieri di Bergamo.