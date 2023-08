Le nozze del Novecento in un «album» di scatti in bianco e nero

Come erano gli sposi di una volta a Bonate Sopra? Oltre 500 foto mostrano come avvenivano le cerimonie nel Novecento in paese. Saranno esposte da mercoledì 9 agosto e fino a mercoledì 16 agosto presso il salone dell’oratorio (posto al primo piano) San Giovanni Bosco in via San Francesco d’Assisi. Oltre alle foto della mostra «Nozze Bonatesi del Novecento», si potranno vedere anche un centinaio di pagine dal titolo «Le fotografie raccontano» che sono state pubblicate sul bollettino parrocchiale «Bona Terra» dallo storico locale Adriano Prezzati nell’arco di tre anni. A realizzare questa mostra è il club «Free Time for us» che ogni anno in occasione delle feste patronali propone una mostra e quest’anno è giunta alla 43esima edizione.