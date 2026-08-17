Lite tra due stranieri, 35enne ferito con un coltello
IL CASO. Attimi di paura a Ferragosto a Terno d’Isola, dove un 35enne di origini marocchine residente a Monza è stato ferito al volto con un coltello da un altro straniero.Lettura meno di un minuto.
Terno d’Isola
È successo in via Roma alle 15.30 del 15 agosto: stando alle testimonianze raccolte dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Zogno, il 35enne stava uscendo da un locale quando si è trovato di fronte l’aggressore, arrivato su una moto guidata da un complice.
Tra i due è scoppiata una lite, l’uomo ha estratto un coltello e lo ha ferito al volto, poi è risalito sulla moto ed è fuggito. Sono intervenute l’automedica e un’ambulanza, con cui il ferito è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in condizioni non gravi. I carabinieri visioneranno le immagini delle telecamere, all’origine della lite probabili questioni legate allo spaccio.
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