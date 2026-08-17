Lite tra due stranieri, 35enne ferito con un coltello

È successo in via Roma alle 15.30 del 15 agosto: stando alle testimonianze raccolte dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Zogno, il 35enne stava uscendo da un locale quando si è trovato di fronte l’aggressore, arrivato su una moto guidata da un complice.

Tra i due è scoppiata una lite, l’uomo ha estratto un coltello e lo ha ferito al volto, poi è risalito sulla moto ed è fuggito. Sono intervenute l’automedica e un’ambulanza, con cui il ferito è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in condizioni non gravi. I carabinieri visioneranno le immagini delle telecamere, all’origine della lite probabili questioni legate allo spaccio.