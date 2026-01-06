Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Martedì 06 Gennaio 2026

Lupi a Bonate Sotto, uccise 5 pecore

IL CASO. In una azienda agricola, dilaniati cinque animali. Non è l’unico episodio sul territorio bergamasco.

Angelo Monzani
Angelo Monzani
L’azienda agricola dove 5 pecore sono state uccise. Nella foto alcuni degli animali sbranati
L’azienda agricola dove 5 pecore sono state uccise. Nella foto alcuni degli animali sbranati

Bonate Sotto

Uno o due lupi nella mattinata dell’Epifania hanno ucciso cinque pecore dell’Azienda Agricola Pierluigi Cavagna, in via Cascina Cavagna a Bonate Sotto, lasciandone in vita solo una. La polizia provinciale del settore Vigilanza ittico-venatoria, chiamata dal titolare dell’azienda agricola, ha esaminato le carcasse e dall’esame hanno dedotto che a dilaniarle è stato sicuramente un lupo maschio, che solitamente si accompagna a una femmina.

Alcuni cacciatori di Bonate Sopra verso le 5.30 avevano avvisato un lupo vicino all’azienda agricola F.lli Pedruzzidi Chignolo d’Isola. Per arrivare all’azienda di Pierluigi Cavagna ci sono all’incirca un chilometro e mezzo ed è il tratto che hanno percorso i lupi. «Per braccare le pecore il lupo o i due lupi hanno girato attorno al recinto dove tengo le pecore, spaventandole - ha spiegato Pierluigi Cavagna –. La pecora maschio impaurito ha sfondato lo sportello d’ingresso del recinto, tentando di fuggire per il prato, seguito da altre quattro pecore. A quel punto il lupo si è avventato contro il gruppo».

Non si tratta dell’unico caso in questo periodo: una quindicina di giorni fa a Palazzago sono state uccide 17 pecore e la presenza di lupi è stata segnalata anche ad Almenno San Salvatore.

Angelo Monzani