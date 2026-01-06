Lupi a Bonate Sotto, uccise 5 pecore

Uno o due lupi nella mattinata dell’Epifania hanno ucciso cinque pecore dell’Azienda Agricola Pierluigi Cavagna, in via Cascina Cavagna a Bonate Sotto, lasciandone in vita solo una. La polizia provinciale del settore Vigilanza ittico-venatoria, chiamata dal titolare dell’azienda agricola, ha esaminato le carcasse e dall’esame hanno dedotto che a dilaniarle è stato sicuramente un lupo maschio , che solitamente si accompagna a una femmina.

Alcuni cacciatori di Bonate Sopra verso le 5.30 avevano avvisato un lupo vicino all’azienda agricola F.lli Pedruzzidi Chignolo d’Isola. Per arrivare all’azienda di Pierluigi Cavagna ci sono all’incirca un chilometro e mezzo ed è il tratto che hanno percorso i lupi. «Per braccare le pecore il lupo o i due lupi hanno girato attorno al recinto dove tengo le pecore, spaventandole - ha spiegato Pierluigi Cavagna –. La pecora maschio impaurito ha sfondato lo sportello d’ingresso del recinto, tentando di fuggire per il prato, seguito da altre quattro pecore. A quel punto il lupo si è avventato contro il gruppo».