Maxi-rotatoria lungo la Briantea, ecco come cambierà la viabilità - Foto e video

Aperta al traffico da marzo, nonostante qualche restringimento temporaneo di carreggiata, la rotatoria ha già avuto risvolti positivi sulla circolazione che da subito si è rivelata più fluida e scorrevole, mettendo fine alle lunghe code, specie nelle ore di punta, che si creavano lungo la Briantea e nelle vie laterali, con lunghi tempi di attesa soprattutto per chi, in arrivo da Lecco, doveva svoltare a sinistra in via San Clemente e chi, da Brembate Sopra, doveva svoltare a destra in direzione Lecco o a sinistra verso Bergamo.

Il ruolo della rotatoria

La maxi-rotatoria lungo la Briantea

La rotatoria, in sostituzione dell’impianto semaforico, gira attorno al pilone ferroviario, con corsie in ingresso e uscita lungo gli assi principali: la Briantea, sia per chi arriva da Bergamo che da Lecco, e via San Clemente, quella che porta al ponte di Briolo. È inoltre possibile immettersi sulla rotatoria sia entrando che uscendo da via Sant’Anna, oltre a una corsia in uscita su via Donizetti, quella verso lo stadio, su via Santa Lucia, verso la località Pascoletto di Mozzo e su viale Italia, la strada che porta alla chiesa della cittadina. Al contrario, da via Italia sono previsti innesti in ingresso sull’opera solo in direzione Bergamo. Chi deve andare verso Lecco, invece, ha due possibilità: svoltare a destra sulla Briantea, arrivare fino alla rotatoria di Curno e tornare indietro oppure, più semplicemente, utilizzare via don Lombardi, quella che porta alle poste di Ponte e riqualificata nel corso di questo stesso intervento, per prendere via Sant’Anna e immettersi sulla rotatoria «Zecchetti». Tutti i rami della rotatoria, infine, prevedono attraversamenti pedonali illuminati con luce dedicata.