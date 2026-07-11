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Cronaca / Isola e Valle San Martino Sabato 11 Luglio 2026

Medolago, 23enne rischia di annegare nell’Adda: salvato dai bagnanti

I SOCCORSI. È stato visto in difficoltà nelle acque del fiume: un giovane si è tuffato, lo ha afferrato e portato a riva.

Lettura meno di un minuto.
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente
Medolago, 23enne rischia di annegare nell’Adda: salvato dai bagnanti
L’Adda a Medolago

Medolago

Attimi di apprensione a Medolago nel primo pomeriggio di sabato 11 luglio: un giovane senegalese di 23 anni ha rischiato di annegare nelle acque dell’Adda ed è stato salvato dai bagnanti che si trovavano sulla riva del fiume.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato visto annaspare e poi finire sott’acqua, riuscendo a tenere fuori una mano. A quel punto, un giovane si è tuffato, lo ha afferrato e portato a riva, aiutato poi da altri bagnanti. Messo in posizione di sicurezza, il 23enne si è ripreso: arrivata l’ambulanza, gli sono stati misurati i parametri vitali senza che fosse necessario il trasporto in ospedale.

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