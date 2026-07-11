Medolago, 23enne rischia di annegare nell’Adda: salvato dai bagnanti

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato visto annaspare e poi finire sott’acqua, riuscendo a tenere fuori una mano. A quel punto, un giovane si è tuffato, lo ha afferrato e portato a riva, aiutato poi da altri bagnanti. Messo in posizione di sicurezza, il 23enne si è ripreso: arrivata l’ambulanza, gli sono stati misurati i parametri vitali senza che fosse necessario il trasporto in ospedale.