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Cronaca / Isola e Valle San Martino Sabato 26 Settembre 2026

Minaccia due connazionali con una pistola a Ponte San Pietro, denunciato 35enne

L’EPISODIO. Lite in viale Italia: due uomini riferiscono di essere stati minacciati con una pistola. In casa del presunto responsabile trovate due scacciacani.

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Minaccia due connazionali con una pistola a Ponte San Pietro, denunciato 35enne
Le due pistole scacciacani rinvenute nell’abitazione dell’uomo accusato di aver minacciato proprio con un arma due connazionali a Ponte San Pietro. L’uomo è stato denunciato

Ponte San Pietro

Avrebbe minacciato due connazionali con una pistola durante una lite in strada. Quando i carabinieri hanno raggiunto la sua abitazione, hanno trovato due pistole scacciacani e alcune munizioni a salve. Un 35enne nigeriano residente a Ponte San Pietro è stato denunciato per minacce aggravate.

Lite in viale Italia, intervengono i carabinieri

L’intervento è scattato alle 22.10 di giovedì 24 settembre, dopo una segnalazione arrivata al 112 per una lite nei pressi di un’abitazione di viale Italia.

Sul posto i carabinieri di Curno hanno incontrato due cittadini nigeriani di 34 e 26 anni, residenti rispettivamente a Canaro, in provincia di Rovigo, e a Ponte San Pietro. I due hanno riferito ai militari di essere stati poco prima minacciati con una pistola da un connazionale che si trovava all’interno di un’abitazione. Considerata la segnalazione della presenza di un’arma, sul posto è stata inviata anche una pattuglia della Sezione Radiomobile di Bergamo.

Due pistole scacciacani trovate nell’abitazione

Raggiunta la casa, i carabinieri hanno individuato il 35enne. L’uomo ha consegnato spontaneamente una pistola scacciacani, sostenendo che fosse utilizzata da un coinquilino per realizzare video musicali.

Durante la successiva perquisizione i militari hanno trovato una seconda pistola con caratteristiche analoghe e alcune munizioni a salve.

Il 35enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria con l’accusa di minacce aggravate. Proseguono gli accertamenti dei carabinieri di Curno per ricostruire le ragioni e l’esatta dinamica dell’episodio.

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