Minaccia due connazionali con una pistola a Ponte San Pietro, denunciato 35enne

Avrebbe minacciato due connazionali con una pistola durante una lite in strada. Quando i carabinieri hanno raggiunto la sua abitazione, hanno trovato due pistole scacciacani e alcune munizioni a salve. Un 35enne nigeriano residente a Ponte San Pietro è stato denunciato per minacce aggravate.

Lite in viale Italia, intervengono i carabinieri

L’intervento è scattato alle 22.10 di giovedì 24 settembre, dopo una segnalazione arrivata al 112 per una lite nei pressi di un’abitazione di viale Italia.

Sul posto i carabinieri di Curno hanno incontrato due cittadini nigeriani di 34 e 26 anni, residenti rispettivamente a Canaro, in provincia di Rovigo, e a Ponte San Pietro. I due hanno riferito ai militari di essere stati poco prima minacciati con una pistola da un connazionale che si trovava all’interno di un’abitazione. Considerata la segnalazione della presenza di un’arma, sul posto è stata inviata anche una pattuglia della Sezione Radiomobile di Bergamo.

Due pistole scacciacani trovate nell’abitazione

Raggiunta la casa, i carabinieri hanno individuato il 35enne. L’uomo ha consegnato spontaneamente una pistola scacciacani, sostenendo che fosse utilizzata da un coinquilino per realizzare video musicali.

Durante la successiva perquisizione i militari hanno trovato una seconda pistola con caratteristiche analoghe e alcune munizioni a salve.