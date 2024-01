«Morgan, amico e fratello». Ricordi e preghiere a Brembate Sopra

L’affetto di parenti e amici

In chiesa vicino all’altare una foto ritrae Morgan sorridente, con le cuffie da pilota. Una veglia intima, nonostante le decine e decine di persone che hanno riempito la chiesa, e strutturata in modo semplice. Un Rosario in cinque momenti, il secondo e il quarto dedicati alle letture di ricordi con Morgan. Una decina i pensieri letti da parenti, amici, colleghi e allievi di volo. «Mi chiedo come saranno i pranzi a casa della nonna senza di te. Mi chiedo se sarebbe potuta andare in modo diverso», recita la lettera di una delle nipoti. E poi il ricordo di una delle amiche: «Sei entrato nella mia vita come un uragano. Migliore amico, fratello scelto. Noi golosi della vita. Buon viaggio».