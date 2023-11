Non rientra dalla passeggiata, 72enne ritrovato dopo una notte di ricerche - Foto

Nella serata di sabato 25 novembre i carabinieri di Cisano Bergamasco sono stati allertati per il mancato rientro a casa di un settantaduenne di Caprino Bergamasco. L’uomo, secondo le prime informazioni, era uscito per una passeggiata nei boschi tra Cisano e Caprino. Sono stati quindi attivati i Vigili del fuoco ed il Soccorso alpino per una ricerca che è continuata per tutta la notte anche attraverso il nucleo Sapr (droni) ed i cinofili dei Vigili del fuoco .

La base della ricerche è stata allestita al Santuario della Beata Vergine Addolorata di Caderizzi a Pontida. Alle prime luci del giorno si è poi alzato in volo l’elicottero della Guardia di finanza per il rintracciamento del cellulare dello scomparso, le cui indicazioni hanno permesso di restringere le ricerche in una zona impervia non lontana da casa, dove una ricerca a pettine condotta con squadre miste ha portato al ritrovamento verso le 11,30 di domenica. Il settantaduenne, cosciente e in buone condizioni malgrado la notte all’aperto e al freddo, è stato portato con l’elicottero all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo in codice giallo per gli accertamenti del caso.