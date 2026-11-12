Nuovo ponte tra Calusco e Paderno, a dicembre la scelta dei tre finalisti

C’è una nuova scadenza per la scelta dei i tre progetti finalisti del concorso internazionale di progettazione del nuovo ponte promiscuo (stradale/ferroviario) fra Calusco e Paderno alternativo al San Michele.

Oltre due mesi di ritardo

La commissione giudicatrice li selezionerà per l’11 dicembre con, quindi, oltre due mesi di ritardo rispetto al termine inizialmente fissato al primo di ottobre. Questo slittamento dei tempi è stato causato innanzitutto dal ritardo con cui la commissione giudicatrice, presieduta da Emilio Faroldi, architetto e prorettore vicario del Politecnico di Milano, si è costituita a sua volta, circa tre settimane dopo il termine inizialmente stabilito. E poi perché sono state molto numerose, circa 40, le proposte progettuali presentate e che sono al momento in fase di valutazione.

«Tempi non rispettati»

Mercoledì 11 novembre Rfi (Rete ferroviaria italiana) ha reso anche noto quando si concluderà la seconda fase ossia quando verrà scelto il progetto vincitore del concorso internazionale: «Entro dicembre – affermano dalla società ferroviaria – avremo i tre progettisti giudicati meritevoli di accedere alla seconda fase che si chiuderà fra gennaio e inizio febbraio 2027». Va precisato, però, che l’11 dicembre i tre progetti selezionati per accedere alla seconda fase non verranno resi noti. L’anonimato delle proposte progettuali, come riportato sul disciplinare del concorso di progettazione, sarà tolto solo quando verrà scelto il vincitore. La notizia delle nuove date del concorso internazionale non è stata accolta con particolare entusiasmo dal sindaco di Calusco Michele Pellegrini: «Dobbiamo prendere atto – sostiene – che, ancora una volta, i termini inizialmente stabiliti non sono stati rispettati. Speriamo che il tempo perso venga poi recuperato nelle successive fasi». L’ultimo cronoprogramma ufficiale di Rfi prevede per tutto il 2027 e il 2028 il completamento della progettazione e dell’iter autorizzativo del nuovo ponte con l’inizio dei lavori nel 2029 e termine alla fine nel 2033. Va ricordato che il fine vita del San Michele è stato fissato per il 2030 e che Rfi non ha mai dato garanzie sulla proroga di questo termine.

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