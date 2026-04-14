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Cronaca / Isola e Valle San Martino Martedì 14 Aprile 2026

Ponte di Brivio, le polizie locali preparano i «rimedi» per gestire il traffico

I LAVORI. Il ponte chiude e si dovrà affrontare il flusso di veicoli in cerca di alternative: telecamere 24 ore su 24, convenzioni tra i vigili dei vari Comuni.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente
Ponte di Brivio, le polizie locali preparano i «rimedi» per gestire il traffico
Il ponte di Brivio che collega la Bergamasca al Lecchese

Isola

Patti di mutuo soccorso, pattuglie dedicate al servizio di polizia stradale nelle ore di punta, telecamere puntate 24 ore su 24 sulle strade di maggior passaggio. Le polizie locali dell’Isola si stanno preparando all’impatto della chiusura (il 4 maggio) del ponte di Brivio, al confine con Cisano.

L’incontro

Lunedì 13 aprile si è svolto un tavolo fra la polizie locali di Calusco con il comandante Salvatore Police, dell’Unione del Monte Canto formata dai Comuni di Carvico, Sotto il Monte e Villa d’Adda con il comandante Marco Murareto e il consigliere provinciale Massimo Cocchi. Per quanto riguarda Calusco l’attenzione massima è rivolta al ponte San Michele che, si prevede, sarà utilizzato dai veicoli leggeri come via alternativa. Il traffico già ora intenso negli orari di punta è destinato ad aumentare. La polizia locale ha previsto un pattugliamento fisso dalle 7 alle 9. Sul San Michele, come noto, si può viaggiare solo a senso unico alternato e mai quando sul viadotto passa il treno: «L’appello quindi – dice Cocchi (che a Calusco è anche assessore ai Lavori pubblici) – è, se si vogliono evitare code, di scegliere gli orari in cui non è previsto il transito di alcun treno».

Telecamere fondamentali

La polizia locale di Calusco, formata da quattro agenti più il comandante, sarà quindi chiamata a un lavoro straordinario. Proprio per questo motivo il Comune ha in corso trattative con i paesi limitrofi per arrivare a stipulare una convenzione con altri corpi di polizia locale per potersi «interscambiare», in caso di necessità, gli agenti. Lo stesso ha già fatto l’Unione del Montecanto (quattro agenti) con Cisano, che può contare invece su tre agenti. Dal 4 maggio il loro piano prevede pattuglie specifiche nei punti viabilistici ritenuti più critici dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 19: «Il nostro obiettivo – spiega il comandante – sarà quello di prevenire incidenti e, nel caso si verifichino, intervenire al più presto per evitare di causare rallentamenti alla circolazione». E proprio per monitorare al meglio la situazione le polizie locali faranno grande affidamento ai sistemi di videosorveglianza a disposizione. Sul ponte di Calusco, all’altezza del nuovo semaforo intelligente recentemente installato, è previsto il posizionamento di nuove telecamere per monitorare meglio il traffico sul viadotto.

Sulla questione della chiusura del ponte di Brivio ieri è intervenuto anche il gruppo consigliare regionale del Pd il quale ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale: la richiesta a tutti gli assessori competenti «è quali interventi siano stati condivisi con i Comuni e le associazioni di categoria per mitigare gli effetti sulla circolazione stradale e sulla sicurezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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