Presezzo, fiamme nel box di una villetta. L’intervento dei vigili del fuoco

Verso mezzogiorno, persone che abitano in via Maggiore Salvatore Fortunato hanno visto uscire fumo dal box di una villetta a schiera. Subito hanno allertato i vigili del fuoco, che hanno incontrato diverse difficoltà perché il garage era pieno di fumo : è stato necessario indossare le apposite maschere per poter operare in sicurezza.

Rischio inagibilità

Sono durate tutto il pomeriggio le operazioni per mettere in sicurezza l’automobile, completamente bruciata, e il materiale che si trovava nel box, distrutto dalle fiamme. Da una prima indagine sembra che l’incendio sia stato causato da un carica batterie per utensili da lavoro, ma sono ancora in corso verifiche. Purtroppo le fiamme hanno scaldato la soletta dell’appartamento che si trova sopra il box, degli stessi titolari, quindi sarà compito di un ingegnere valutare le condizioni della soletta e informare l’ufficio tecnico comunale. È possibile che la famiglia, per qualche giorno, debba trovare un’altra sistemazione.