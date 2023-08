Prima il caldo torrido, poi le grandinate e infine tanti arcobaleni -Foto/Video

Una giornata dai mille volti meteorologici quella di giovedì 17 agosto nella Bergamasca. Qualche nube al mattino ma senza precipitazioni, poi gran caldo che ha raggiunto i 34 gradi di Mozzo, Paladina, Pontida e Presezzo. In serata dalle 19 il cielo si è coperto di grossi nuvoloni grigi e a macchia di Leopardo ha lasciato sul terreno delle grandinate di notevoli dimensioni come quella di Carvico o quella del rifugio Calvi in Valle Brembana, che per fortuna non hanno fatto danni.