Rapiscono un 17enne nella Bergamasca, trovati e arrestati a Vicenza

La Polizia di Vicenza ha tratto in arresto venerdì sera 25 settembre due cittadini senegalesi, di 22 e 24 anni accusati di aver sequestrato un ragazzino minorenne, di 17 anni, in provincia di Bergamo. L’operazione è scattata dopo una denuncia presentata ai Carabinieri di Ponte San Pietro dalla madre del ragazzino, in angoscia per la sorte del figlio, che aveva riferito di aver ricevuto da lui alcuni messaggi dai quali emergeva chiaramente una situazione di pericolo e di costrizione.

Dalle verifiche è emerso che il ragazzino sarebbe stato avvicinato e portato via la sera prima contro la propria volontà all’esterno di una pizzeria di Bonate Sotto da due uomini che lo avevano costretto a salire su un’auto diretta verso il territorio vicentino. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i due volevano essere pagati per una vicenda legata a una compravendita di banconote contraffatte.

Il giovane è stato rintracciato nei pressi del Ponte degli Angeli, a Vicenza, ancora in compagnia dei due sequestratori, vicino a un B&B dove il giovane era stato costretto a trascorrere la notte. Grazie alla geolocalizzazione del cellulare del minorenne da parte dei carabinieri di Bergamo, gli equipaggi delle Volanti della Questura di Vicenza hanno rapidamente concentrato le ricerche: hanno quindi rintracciato il giovane nei pressi del Ponte degli Angeli, a Vicenza, ancora in compagnia dei due sequestratori, vicino a un B&B dove il giovane era stato costretto a trascorrere la notte.